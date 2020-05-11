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    Meteoroloji duyurdu: Kuzey Afrika sıcakları geliyor

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
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    Türkiye genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları 30 derece ve üzerine çıkacak.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti. Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.

    Bugün ve yarın yurtta yağış beklenmiyor, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ülkenin kuzey kesimlerinin Karadeniz üzerinden gelen kısa süreli serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak geçişleri görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

    Perşembe gününden itibaren gelecek hafta başına kadar ülkede yağış beklenmiyor. Havanın genellikle kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, güney kesimlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

    Üç büyük ilde hava sıcaklıkları 30 derece ve üzerine çıkacak

    Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinde görülecek bir günlük kısa süreli serinlemenin dışında, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

    A medical worker puts on her personal protective equipment (PPE) at Lomonosov Moscow State University's Clinic where patients suffering from the coronavirus disease are treated, in Moscow, Russia.
    © Sputnik / Ilya Pitalev
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    Üç büyük ilde beklenilen hava durumuna bakıldığında, Ankara'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığının 30 derece ve üzerine çıkarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

    İstanbul'da da hafta boyunca havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

    İzmir'de ise havanın az bulutlu ve açık olacağı, hava sıcaklığının hafta içi 30-32 derece, cuma gününden itibaren ve hafta sonu 35 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    Hava durumu, Hava sıcaklığı, Yağış, Türkiye, İzmir, Ankara, İstanbul, Sıcaklık, Kuzey Afrika, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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