İzmir'de arabalı sinema kayıtları 19 saniyede tükendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Mayıs Cuma yapacağı açık havada sinema gösteriminin kayıtları 19 saniye içinde doldu. 750 aracın katılacağı etkinlikte maske ve siperlik de dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle sinemaya gidemeyen vatandaşlar için düzenlediği nostaljik arabalı sinema etkinliğine ilgi büyük oldu.

15 Mayıs Cuma günü 6 noktada eş zamanlı yapılacak gösterim için 11 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'dan itibaren online kayıtlar alınmaya başladı. Başvuran ilk 750 kişinin katılım hakkı kazanacağı etkinlikte kayıtlar 19 saniye içinde doldu. İnternet sayfası 66 bin kişi tarafından görüntülendi.

Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de kurulacak dev perdede yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı 'Bayi Toplantısı' filmi ücretsiz gösterilecek. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak.

'Maske, sperlik, patlamış mısır ve gazoz ikramı'

Belediyeden yapılan açıklamada filmin sesinin fm radyo frekansı üzerinden arabalardan dinlenebileceği belirtilirken, "Maske, sperlik, popcorn ve gazoz ikramı personelimiz tarafından aracınıza servis edilecektir" denildi.