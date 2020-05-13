Alanya'yı Ukraynalı turistler üzerinden tehdit eden Büyükelçi Sibiha'ya sosyal medya kullanıcılarından tepki

Alanya’da Sovyet Katyuşa şarkısının çalınmasını Ukraynalılara saygısızlık olarak niteleyen ve Ukraynalı turistlerin Alanya'yı boykot edebileceği tehdidinde bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiha'ya sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.

Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıl dönümü nedeniyle Alanya’da Sovyet Katyuşa şarkısının çalınmasını Ukraynalılara saygısızlık olarak niteleyen ve Ukraynalı turistlerin Alanya'yı boykot edebileceği tehdidinde bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiha'ya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Fuatcimen adlı kullanıcı, "Sayın büyükelçi zafer günü bildiğim kadarıyla sizin ülkenizde de hala kutlanıyor. Faşizme karşı kazanılan bu zaferin ülkemizde de kutlanması neden Ukrayna’ya karşı saygısızlık olsun. Faşizme karşı zafer ve Hitler'in mağlup edilmesi neden sizi bu kadar üzdü. Çok manidar" yorumunda bulundu.

Sayın büyükelçi zafer günü bildiğim kadarıyla sizin ülkenizde de hala kutlanıyor. Faşizme karşı kazanılan bu zaferin ülkemizde de kutlanması neden Ukrayna’ya karşı saygısızlık olsun. Faşizme karşı zafer ve hitlerin mağlup edilmesi neden sizi bu kadar üzdü. Çok manidar! — fuatcimen (@fuatcimen1) May 12, 2020

​'Neredeyse Tolstoy'un kitaplarının satılmasına da kızacaksınız'

Gaffur Ağa adlı kullanıcı, tepkisini "Bu şarkının neresi dokundu anlamadım. Neredeyse Tolstoy'un kitaplarının satılmasına da kızacaksınız" sözleriyle ifade etti.

Bu şarkının neresi dokundu anlamadım.Nerdeyse,Tolstoy'un kitaplarının satılmasına da kızacaksınız. — Gaffur Ağa#Otur evinde yaaaa. (@AgaGaffur) May 11, 2020

​Yusuf Taşçı ise, "Sayın beyefendi, bu nasıl sapkın bir yaklaşımdır. Kızıl Ordu'da yüz binlerce Ukraynalı şehit oldu. Ukrayna'yı Nazi işgalinden Kızıl Ordu kurtardı. 9 Mayıs zafer en az Ruslar kadar Ukraynalıların da zaferidir" diye yazdı.

Sayın beyefendi, bu nasıl sapkın bir yaklaşımdır. Kızılorduda yüzbinlerce Ukrayna'lı şehit oldu. Ukrayna'yı Nazi işgalinden Kızılordu kurtardı. 9 Mayıs zafer en az Rus lar kadar Ukrayna'lıların da zaferidir. — Yusuf Taşcı (@yusuftacdin) May 12, 2020

​'Yanlış politikayı gözden geçirin'

İsmail Bölükbaşı, "Ukrayna halkı 9 Mayıs zaferinden mutluluk duyar. Siz bence savunduğunuz yanlış politikayı gözden geçirin!" ifadelerini kullandı.

Ukrayna halkı 9 Mayıs zaferinden mutluluk duyar. Siz bence savunduğunuz yanlış politikayı gözden geçirin! — ismail bolukbasi (@ibolukbasi) May 12, 2020

​Emre Eren Korkmaz adlı kullanıcı da, "Almanya da dahil tüm Avrupa Nazilere karşı zaferi kutluyor, büyükelçi bey bozulmuş. Seneye Alanya'da daha kalabalık kutlamak lazım..." yorumunu yaptı.

Almanya da dahil tüm Avrupa Nazilere karşı zaferi kutluyor, büyükelçi bey bozulmuş.

Seneye Alanya'da daha kalabalık kutlamak lazım... — Emre Eren Korkmaz (@Dr_Eren_Korkmaz) May 12, 2020

​Ejderhan Yıldız'ın Sibiha'nın paylaşımı altındaki mesajı ise şöyle oldu: "Bu şarkının Ukraynalıları gücendirdigini bilmiyordum. Ayrıca Türkiye'de, Ruslarla Ukraynalı arasında fark olduğunu bilen çok az insan vardır (Tüm dünyada da diyebilirim). Sitem edileceğine ulusunuzu daha fazla tanıtabilirsiniz."

Bu şarkının Ukraynalıları gücendirdigini bilmiyordum. Ayrıca Türkiye'de ,Ruslarla Ukraynalı arasında fark olduğunu bilen çok az insan vardır (Tüm dünyada da diyebilirim). Sitem edileceğine ulusunuzu daha fazla tanıtabilirsiniz. — ejderhan yıldız (@nicolaejorga) May 12, 2020

​Ukraynalı Büyükelçi Sibiha Twitter açıklamasında, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusu karşısında elde ettiği zaferin 75. yıldönümü olan 9 Mayıs’ta Alanya’da bir araçtan zaferin sembollerinden birisi olan Katyuşa şarkısının çalınmasını ‘provokasyon’ olarak nitelemişti.

Sibiha, “Alanya Belediyesi’nin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

​