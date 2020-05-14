İftarda bir araya gelen iki aileden 5 kişi koronavirüse yakalandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde iftarda bir araya gelen iki ailedeki 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Banaz Kaymakamlığı, iftar nedeniyle bir araya gelen iki aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan aile üyelerinin tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu örnek vakadan hareketle Ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyalım. Bu Ramazan'ı evde geçirelim. İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz torunların harçlıklarını mobil bankacılık üzerinden gönderelim. Evde kalın güvende kalın."