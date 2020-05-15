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    İçişleri Bakanlığı: Bugün 81 ilde korona denetimi yapılacak

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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (790)
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    İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek. Ayrıca saat 15.00-24.00 arasında da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirilecek.

    Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının önemi vurgulandı.

    Bu kapsamda berber, kuaför ve güzellik merkezi, AVM'ler, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetlerinde, giriş-çıkış kısıtlaması olan illerde giriş-çıkışlarda uyulması gereken kuralların, alınması gereken önlemlerin belirlenerek tüm valiliklere gönderildiği hatırlatıldı.

    Genelgede, hava sıcaklığının artması nedeniyle toplu ulaşımda, park, bahçe, cadde ve sokaklarda, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde kısıtlama sonrasında market, pazar yeri, alışveriş yerleri ile caddelerde toplumsal hareketlilikte artış yaşandığı, sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların oluştuğu belirtildi.

    Denetimler eş zamanlı olacak

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, uyulması gereken kurallarla alınması gereken önlemlere ilişkin bugün 81 ilde eş zamanlı denetim yapılması kararı alındığı bildirildi.

    Genelgeye göre, denetimlerde sosyal mesafe kurallarının yanı sıra, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde ve seyahat kısıtlaması olan illerde daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

    Kontrolü yapılacak tedbirler

    Denetimlerde berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) kurallarına uyulup uyulmadığına bakılacak. 

    AVM'lerde, AVM içi ve iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilip edilmediği, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasındaki kurallara uyma, iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyma, AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemler kontrol edilecek.

    Ticari taksilerde ise taksi ve durakların dezenfeksiyonu, şoför ve müşterinin maske kullanımı, taksilerde yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırı, her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin dezenfeksiyonu, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı denetlenecek.

    'Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemeli'

    Pazar yerlerinde maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler ile ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapılacak.

    Şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşımda ise şehir giriş-çıkış kısıtlamasına devam edilen illerden çıkış, bu illere varış ya da bu illerden transit geçiş için gerekli olan 'seyahat izin belgesi' olmaksızın özel araçla veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilip edilmediği, alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı, il giriş-çıkış noktalarında tüm yolcuların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı, şehirler arası toplu ulaşımda valilik izni alınıp alınmadığı, yolculara seyahat izin belgesi düzenlenip düzenlenmediği denetlenecek.

    Genelgede, söz konusu hususlar başta olmak üzere, daha önce illere gönderilen genelgelerle ortaya konulan tedbirlere, önlemlere ilişkin tüm hususların sahadaki uygulanmasının sektöre göre ilgili birim, kurum ve meslek odalarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak denetim gruplarıyla detaylı şekilde kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

    Valiliklerden, planlama ile ilgili birimler arasında (genel kolluk birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. 

    Bu denetimler daha önce İçişleri Bakanlığı talimatıyla tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleriyle yapılacak.

    Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlıyor

    Öte yandan, 30 bin 443 emniyet, 20 bin 730 jandarma ve 712 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeğiyle 8 bin 151 noktada 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapılacak.

    Uygulama, ülke genelinde eş zamanlı olarak bugün 15.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

    Uygulamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, semt pazarlarında, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadığı, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığı, park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı denetlenecek.

    Ayrıca bu geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 15 ilde, sosyal mesafe kuralının özellikle 15.00-24.00 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerlerde de kontrol yapılacak.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (790)
    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Taksi, berber, Kuaför, AVM, İçişleri Bakanlığı, Genelge, Denetim, Koronavirüs
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