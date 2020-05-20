800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 800’den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildiği açıklandı. İş makineleri ve tarım makineleri vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri kapsamda.

İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Kararın, Covid-19 salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.