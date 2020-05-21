İçişleri: 65 yaş ve üzerine seyahat izni için 29 bin 527 başvuru yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından 65 yaş ve üzeri yaklaşık 30 bin başvurunun onaylandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda bugün saat 11.30 itibarıyla; başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, E-başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu: 29.527’dir. refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı, 62.949’dur."

Uygulamaya 2.5 saatte toplam 62 bin 949 başvuru geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen seyahat izni için yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.