Artvin'de 'sıfır vaka' dönemi bitti: 5 kişi hastanede, 67 kişi karantinada

Bursa'dan Artvin'in Borçka ilçesine cenaze için giden 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beş kişinin tedavisine Artvin Devlet Hastanesi’nde başlanırken, temas ettikleri düşünülen 67 kişi de evlerinde karantina altına alındı.

Borçka'da vaka sayısının sıfıra inmesi sonrası büyük bir özenle tedbirlere uyulduğunu söyleyen Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, şu bilgileri verdi:

"30 günü aşkın bir süredir kentimizde vaka görülmemişti. Halkımız da tedbirlere büyük ölçüde uyuyor, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat ediyordu. Ancak seyahat kısıtlamasının esnemesinden, tarımla uğraşanların veya cenaze gibi zorunluluklardan insanların gelmesinden kaynaklı ne yazık ki yeni vakalar görüldü. Dışarıdan gelen her kişiye test uygulanarak ancak bunun önüne geçilebileceğini ve gelenlerin kesinlikle karantina kurallarına uyması gerektiğini düşünüyoruz"

'Ekonomimiz durma noktasında, bari sağlığımız iyi olsun'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Borçka ilçe merkezinde kırtasiyeci Hamit Atalay, okullar kapalı olduğu için işlerin tamamen durduğunu ve yeterli destek alamadıklarını söyledi.

Atalay, "Eğitime verilen aradan dolayı işlerimiz durma noktasına geldi. Elbette sağlık her şeyin başında geliyor ancak bu süreçte esnaf olarak yeteri kadar da destek göremedik devletten. İlçemizde uygulanan karantina sonrası bütün önlemlere uyduk fakat yine dışarıdan gelenlere uygulanmayan önlemler neticesinde vakalarda artış oldu. Ekonomimiz durma noktasında, gerekli önlemler alınsın da bari sağlığımız iyi olsun" dedi.