TTB Başkanı'ndan 1 Haziran uyarısı: Bütün illere virüsü taşıyacaklar

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye’de salgının devam ettiğini ama hiçbir şey olmamış gibi her şeyin eskiye döndüğünü belirterek, “İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar” dedi.

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik ülke genelinde 'şehirler arası seyahat kısıtlaması', 'kafe ve restoranların kapatılması', 'spor salonlarının kapatılması' gibi tedbirler alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, 1 Haziran itibariyle alınan bu kısıtlama kararlarının kaldırıldığını duyurdu. .

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman alınan bu ‘normalleşme’ kararına tepki göstererek, “İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar” dedi.

Zeynel Lüle’nin hazırladığı Gün Ortası programında açıklamalarda bulunan Prof. Adıyaman, “Türkiye’de salgın devam ediyor ama hiçbir şey olmamış gibi her şey eskiye döndü. İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar” ifadelerini kullandı. Adıyaman özetle şöyle konuştu:

'Halk sağlığından öte ekonomik çıkarlar korunuyor'

“İstanbul’da hiç mi hasta kalmadı. Bu 1182 yeni vaka nerede? Hastalığı taşıyanların yüzde 80’inin semptomsuz taşıdığını biliyoruz. Siz açtınız İstanbul’dan tüm illere ulaşımı. Bir nevi bu virüsü gönderebilirsiniz. 65 yaş üstündekiler evde kalıyor bunda da bir eşitlik yok. 65 yaşın üzerinde işletme sahiplerine sokak serbest. Bu istisna bile önceliğin ne olduğunu gösteriyor. Halk sağlığından öte başka bir şey var o da ekonomik çıkarların korunması. Öyle açıklamalar yapılıyor ki sanki bitti bu iş, kalmadı. Biz bunların erken olduğunu düşünüyoruz.”

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