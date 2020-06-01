CHP'li Özel ile Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçen ay avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu üzerine soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özel ve Özkoç'un kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlarını zincirleme bir şekilde işlediklerine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu hükmüne vardı.

Bu nedenle adı geçen milletvekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hakaret ve iftirayı düzenleyen 125 ve 267. madde hükümleri gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasa'nın 83. maddesine istinaden adı geçen milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği belirtilerek hazırlanan fezleke, TBMM'ye gönderilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Altun'un avukatı Tunç yaptığı açıklamada, yasama dokunulmazlıklarının TBMM tarafından kaldırılmasını ve takibata devam edilmesini beklediklerini ve bu sürece eş zamanlı olarak Özel ile Özkoç hakkında da eylem ve beyanatları nedeniyle ayrıca tazminat davaları açılacağını belirtti.