YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara ek süre

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS ödemelerinde sıkıntı yaşayan adayların 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödeme yapabileceklerini duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır. 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girebileceklerdir."
4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 3, 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27 ve 28 Haziran günlerinde yapılacak.
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