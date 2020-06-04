Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili büyük bir proje başlattık. Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitim altyapısı en iyi birkaç ülkeden biri olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Çankırı ve Bitlis'teki öğretmenlerle dijital ortamda bir araya gelerek uzaktan eğitimin geleceği ve okullar açıldığında yapılacak uyum çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çankırı buluşmasında hem öğrencilerin hem de kendilerinin 2.5 aydır yaşadıkları uzaktan eğitim deneyimine alıştıklarını söyleyen Selçuk, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle de devam etmesini istediklerini belirten öğretmenlere, salgın başladıktan bir hafta sonra uzaktan eğitime geçişin Bakanlık ekibinin gücü ve fedakarlığı sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

'Ben orta vadede çocukların bazı dersleri uzaktan almasını istiyorum'

Selçuk, yaz aylarında EBA'nın zengin bir içerikle yayına devam edeceğine ve uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte hep var olacağına ilişkin şunları söyledi:

"Yaz aylarında da EBA TV ve EBA internetteki faaliyetlerimiz dolu dolu geçecek. Okuma yazma konusunda sorun yaşayan ilkokul 1. sınıftaki öğrencilerimizden tutun da üniversiteye hazırlanan 12. sınıftaki gençlerimize kadar. Herhangi bir hobi konusunda eğitim almak isteyen yetişkinlere, anne baba eğitimlerinden öğretmen eğitimlerine kadar çok zengin içeriklerimiz olacak. Ben orta vadede çocukların bazı dersleri uzaktan almasını istiyorum. Sürekli teorik dersler olmamalı okulda. Bir boşluk olmalı ve o boşlukta da çocuklar sosyalleşmek, arkadaşlık ve atölyelerde vakit geçirmek için zamana ihtiyaç duyuyorlar. Bu vesileyle uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili de büyük bir proje başlattık. Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitim altyapısı en iyi birkaç ülkeden biri olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz."

'Çocuklarımızın oyun temelli bir uyum ve adaptasyon süreci geçirmelerini istiyoruz'

Yüz yüze eğitim başladığında devreye girecek uyum çalışmalarına da değinen Selçuk, oyun temelli bakış açısını çok önemsediğini kaydetti.

Selçuk, "Okullar açıldığında eylül ayında çocuklarımızın oyun temelli bir uyum ve adaptasyon süreci geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de bazı etkinliklerle ilgili kitapçıklar hazırladık, öğretmen eğitimi planlıyoruz. Çocuklarımızın uyum sürecinin kolaylaşması için hangi faaliyetler hangi yaş grubunda nasıl yapılabilir bununla ilgili kitaplar, dokümanlar hazırladık. Böylece daha yumuşak bir geçiş yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'Gördük ki başka bir dünya geliyor'

Bitlis'teki öğretmenlerle buluşmasında da Selçuk, yeni dünya düzeninde eğitimin dijitalleşmesi konusuna değindi. Görüşmede, "Gördük ki başka bir dünya geliyor ve biz çocukları bu dünyanın geleceğine göre yetiştirmeliyiz" ifadesini kullanan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeni süreçte Türk milli eğitim sisteminin uzaktan eğitimi de içine alan şekilde yeniden tasarlanması gerekiyor. Biz buna bir yıl önce başlamıştık. Salgın döneminde birçok ülkeden daha hızla harekete geçerek ulusal düzeyde uzaktan eğitimi gerçekleştirebilmemizin sebebi de bu çalışmalarımız. Bizim dijital eğitim altyapımızın güçlenerek devam ettiğini göreceksiniz. Yatırımlarımız başladı."