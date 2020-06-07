Diyarbakır'da son 6 günde 200 yeni vaka

Diyarbakır’da son 6 gün içinde koronavirüs nedeniyle 200 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin evlerinde karantinada olduğu belirtildi.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayısında artış devam ederken Diyarbakır'da bazı noktalarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Birçok bölgede vatandaşların maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket ettiği gözlendi.

Diyarbakır'da son 6 gün içinde 200 yeni vaka hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.