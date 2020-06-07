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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

    Kılıçdaroğlu: Bu koşullarda Adalet Yürüyüşü gibi bir yürüyüşü yanlış buluyorum

    © AA / CHP
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından yeni bir Adalet Yürüyüşü düşünmediklerini belirterek “Bu koşullarda böyle bir yürüyüşü yanlış buluyorum” dedi.

    T24 yazarı Fikret Bila, Kılıçdaroğlu’na Enis Berberoğlu’nun 2017 yılında tutuklanıp 25 yıl hapse mahkum edilmesi üzerine CHP’nin Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün bir benzerinin planlanıp planlanmadığını sorduğunu, Kılıçdaroğlu’nun ise şöyle yanıtladığını yazdı:

    "Bugün koşullar farklı. Bu koşullarda böyle bir yürüyüşü yanlış buluyorum. CHP’nin de diğer muhalefet partilerinin de çok dikkatli olmaları lazım. Gerginlik yaratacak, provokasyonlara açık eylemlerden uzak durmalıyız. Çünkü Erdoğan’ın istediği zaten bu. Muhalefeti provokasyonlara açık şekilde sokağa dökmek ve bu gerginlik üzerinden politika yapmak. Bu tuzağa düşmemeliyiz, Erdoğan’ın oyununu bozmalıyız."

    Bila yazısında Kılıçdaroğlu’nun iktidarın üç milletvekilinin milletvekilliğini düşürme hamlesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “gerilim yaratma" politikasının bir sonucu olduğunu düşündüğünü belirtti ve Kılıçdaroğlu’nun şu ifadelerine yer verdi:

    'Pozitif politika yapmaya devam edeceğiz'

    "Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, bu oyunu bozacağız. Pozitif politika yapmaya devam edeceğiz. Eskiden CHP’nin hakkında 'sadece eleştiren bir parti' algısı vardı. Ancak, artık sadece eleştirmiyoruz, çözümü de birlikte söylüyoruz. Bu pandemi döneminde de öyle yaptık. Sorunları saptadık ve iktidara çözüm yollarını gösterdik. Belediyelerimiz üzerinden de birçok çözüm geliştirdik. Ayrım yapmadan halkın yanında olduk. Yapıcı bir yaklaşımı esas aldık. Böyle olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin çok önemli sorunları var, bir ekonomik krizden değil, çok daha derin bir buhrandan geçiyoruz. Bu buhranı bu iktidarın çözme güç, yetenek ve kaynağı yok. İktidarın yok ama Türkiye’nin gücü ve kaynağı var. Bunu biz çözeriz. İyi bir program ve iyi bütçe ile bu sorunların altından kalkarız. Buna hazırız.”

    CHP Kurultayı Ağustos'ta

    Yazıda Kılıçdaroğlu’nun salgın yüzünden ertelenen CHP kurultayını Ağustos ayında Ankara Eryaman’daki stadyumda yapmayı planladıkları bilgisini verdiği ifade edilirken, Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri aktarıldı:

    "Bu kurultayın adını 'İktidar Kurultayı' koyduk. Çünkü iktidara yürüyoruz. Halk artık iktidar değişikliği istiyor. Sorunlarını çözen bir iktidar görmek istiyor. İlk seçimde bu değişimi yapacağına ve bizi iktidara getireceğine inanıyorum. Planımızla, programımızla, kaynakların doğru kullanımına dayalı bütçe anlayışımızla her türlü hazırlığımızı tamamlamış durumdayız.”

    Bila ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Berberoğlu ile HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiğini söylediğini belirtti. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun sonucu beklenmeden milletvekilliğinin düşürülmesinin de hukuka aykırı olduğunu belirttiği ifade edildi.

    Etiketler:
    açıklama, Enis Berberoğlu, Adalet Yürüyüşü, Kemal Kılıçdaroğlu
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