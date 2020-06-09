Gözaltına alınan gazeteci Dükel: Benden casus değil vatansever çıkar

'Askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda, "Bu süreç geçecektir. Benden casus değil vatansever çıkar" ifadesini kullandı.

TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'siyasal ve askeri casusluk' kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alındı.

Avukatı Semih Ecer aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj gönderen Dükel'in mesajını eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından paylaştı.

Gazeteci arkadaşımız İsmail Dükel, avukatı Semih Ecer aracılığıyla kamuoyuna şu mesajı yolladı: "Bu süreç geçecektir. Benden casus değil, vatansever çıkar. Hepinize sevgiler, selamlar..." pic.twitter.com/9py0Y1enUU — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 9, 2020

​Dükel, mesajında "Bu süreç geçecektir. Benden casus değil, vatansever çıkar. Hepinize sevgiler, selamlar..." ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, bir astsubay ile yaptıkları iddia edilen görüşmeler üzerinden 'askeri casusluk' iddiasıyla suçlanarak dün sabah gözaltına alınmıştı.