Sosyal medya fenomeni 'Ares'i öldüren baba-oğulun müebbet hapsi istendi

Antalya Konyaaltı'nda 14 yaşındaki H.E. adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası Veysi E. ile oğlu Kadir O.E. tarafından dövülen ve hayatını kaybeden 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir davasının duruşması görüldü.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan sanıklar Veysi E. ve Kadir O.E. hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında ömür boyu hapis talep edildi.

İddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede Veysi E. ve Kadir O.E'nin de ifadesine de yer verildi. Baba Veysi E. ifadesinde, oğlunun sosyal medyada kız kardeşinin uygunsuz fotoğraflarını gördüğünü ve bunun üzerine oğluyla beraber Antalya'ya geldiklerini, kızıyla konuyu konuştuklarını ifade etti. Veysi E., şu iddialarda bulundu:

'Babalık psikolojisiyle vurmaya başladım'

"Kızım 2018 yılında Instagram'dan 'Ares Özdemir' isimli biriyle tanışmış. Uygunsuz fotoğraflarını kendisi göndermiş. Kızım, bu şahsın kendisine şantaj yaptığını söyledi. Evine çağırmış, kendisiyle birlikte olmazsa fotoğrafları yayacağı şeklinde tehdit etmiş. Ares Özdemir isimli şahsa mesaj attık. Kendimizi reklamcı olarak tanıttık ve iş görüşmesi yapmak istediğimizi söyledik. Şahısla sözleştik. Konyaaltı Sahil kısmında buluştuk. Bana gerçek adının Şeyhmus ve aynı memleketli olduğunu söyledi" dedi.

Maktulü araca alarak, Kepez ilçesine gittiklerini ve Duacı Mahallesi'nde aracı durduklarını anlatan Veysi E., araçtan inince oğluyla birlikte kendini tanıttığını dile getirdi. Veysi E., "Ondan fotoğrafları kaldırmasını istedik. O da bize küfür ederek, 'H.E. size yalan atıyor' dedi ve saldırdı. Bende babalık psikolojiyle şahsın yüzüne yumrukla vurmaya başladım. Bacaklarına tekme attım. Oğlum şahsa vurmadı. Ben vurunca şahıs bir süre bayıldı, tekrar ayılınca aracın arka koltuğuna oturttuk polisi ve ambulansı aradık" diye konuştu.

K.O.E. ise olay günü maktulle buluşma nedenlerinin, kız kardeşinin fotoğraflarıyla ilgili olduğunu söyleyerek, "Onu açık alana getirdiğimizde kız kardeşimin ismini vererek, 'Neden benim kardeşime böyle yaptın?' diye sordum. Sonra babam çıkıştı. Şahıs da bize küfür ederek elleri ve tekmeleriyle bana ve babama saldırdı. Babamla birbirlerini darp ettiler. Su verdim, ilk müdahaleyi yaptım" ifadelerini kullandı.