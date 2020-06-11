Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda pazarların saat 19.00'dan itibaren kapatılması amacıyla Esenyurt'ta zabıtanın uyarıları pazarcıların tepkisine neden oldu. Çuvallar dolusu sebze ve meyve protesto amacıyla pazarın ortasına dökülürken, alışverişe gelenler yere dökülenleri almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

İçişleri Bakanlığı geçen Mart ayında koronavirüs önlemleri kapsamında il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları düzenleyen bir genelge yayımladı. Genelgenin 11. maddesinde, "Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır" denildi. Yenikent'e kurulan kapalı pazarda Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri de dün saat 19.00 yaklaşırken pazarcıları tezgahlarını toplamaları konusunda uyardı.

Ancak, pazarcılar satışa devam edince zabıta ekipleri pazarın girişlerini kapatarak bölgeye polisleri sevk etti.

Pazarcılar, ellerinde satacak ürünleri bulunduğunu, müşterilerin de bunları almak istediğini, kendilerine biraz daha zaman verilmesini istedi. Bu istek kabul edilmeyince tepki gösteren esnaf, çuvallar dolusu sebze ve meyveyi protesto amacıyla pazarın ortasına döktü.

Pazar alışverişine gelenler, bunun üzerine sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yere dökülen ürünleri kapmak için adeta birbirleri ile yarıştı. Bu konuda yapılan uyarıları da dinleyen olmadı. Pazarcıların tepkisi ve sebze ve meyveleri yerden toplamaya çalışanların görüntüleri cep telefonları ile kaydedildi. Pazarcılar daha sonra tezgahlarını kaldırarak uzaklaştı.

Esenyurt'ta pazar protestosu: Satıcılar döktü, vatandaş almak için yarıştı https://t.co/Wv44Bm0z67 pic.twitter.com/kAiicOgeyt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2020

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