Sağlık Bakanı Koca: Vakitlice evimize dönelim

Normalleşme süreciyle birlikte birçok ilde koronavirüs vaka sayılarında artış gözlendi.
Vatandaşları Twitter hesabından uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz" diyerek, dışarıda fazla kalınmaması gerektiğini söyledi.
Genç yaşlı, büyük küçük hepimiz, kimi sınırlamalar hariç artık ne zaman istersek dışarıdayız. Fakat kısıt kalktı, yaz geldi diye evimiz gözden düşmesin. Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz. Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim. pic.twitter.com/ukHJfLjl0l— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2020
Bakan Koca, "Genç yaşlı, büyük küçük hepimiz, kimi sınırlamalar hariç artık ne zaman istersek dışarıdayız. Fakat kısıt kalktı, yaz geldi diye evimiz gözden düşmesin. Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz. Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" dedi.
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