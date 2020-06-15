Milyonluk soygun dosyası kapandı: '20 bin doları bırakmaları hayatın olağan akışına aykırı'

Savcı, hizmetçi çiftin iş adamı Kadir Hattat'ın evinden 250 bin dolar çaldığı iddiasıyla ilgili soruşturmayı, "250 bin doları çalan 20 bin doları bırakmaz" diyerek kapattı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Hattat Holding'in kurucusu ünlü iş adamı Emin Hattat'ın 4 oğlundan biri olan iş adamı Kadir Hattat, evinde çalışan Moldova uyruklu çift tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hattat'ın ifadesine göre olay 11 Şubat 2019 günü yaşandı. İstanbul Sarıyer'de ailesiyle birlikte ikamet eden Hattat, 2017'nin ocak ayında Moldova uyruklu bir çifti evinde çalışması için işe aldı.

Çift, 2018'in kasım ayında çocuklarının omurilik hastası olduğunu söyleyip Moldova'ya gitmek üzere Hattat'tan izin aldı. Bu süre zarfında evde bulunan kasasını kontrol eden Hattat, kasanın içinde bulunan 250 bin doların (Yaklaşık 1.5 milyon TL) yerinde olmadığını fark etti.

Moldova uyruklu Maria ve Leo çiftinin üç ay boyunca geri dönmemesi üzerine soyulduğunu anlayan Hattat şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada çiftin Edirne Hamzabeyli Kapısı'ndan karayolu ile çıkış yaptığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Takipsizlik kararı

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan iş adamı, yatak odası kısmında yerini sadece eşi ve kendisinin bildiği gizli bir bölmede sakladıkları parayı kontrol ettiklerinde yaklaşık 250 bin doların yerinde olmadığını, paradan geriye sadece 20 bin doların kaldığını anlattı.

Savcılık, iş adamının iddiasına ilişkin hırsızlık eylemini yapan şahısların 20 bin doları bırakmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve başka bir delil elde edilmediği gerekçesiyle soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.