Ankara Barosu, akademisyen Damar'ın katil zanlısının avukatı Bıçak'ın savunmasını istedi

Ankara Barosu yönetim kurulu toplantısında, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 21 Şubat'ta karara bağlanan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı olan Vahit Bıçak'ın dosyasını ele aldı.

Toplantıda, mahkemedeki savunmalarında 'savunma sınırını aştığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunan Bıçak'tan savunmasının istenmesi kararlaştırıldı.

Avukat Bıçak, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Şenel'in katil zanlısı olarak yargılanan ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen Hikmet'in avukatlığını yapmıştı.

Müvekkiliyle öldürülen kadının ilişkisi olduğunu, Hikmet'in istememesi üzerine Şenel'in bunun için ısrar ettiğini öne süren Bıçak'ın müvekkilini savunurken kullandığı ifadeler tepki çekmişti.