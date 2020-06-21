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    ABD'den tarifeli uçuşların ilk yolcuları İstanbul'a geldi

    © İHA / FERHAT YASAK
    Türkiye
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    Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ara verilen ve kademeli olarak başlatılan yurtdışı uçuşları kapsamında Türk Hava Yolları'nın ABD'den kalkan ilk tarifeli yolcu uçağı İstanbul'a indi.

    Yaklaşık 3 aylık aranın ardından THY'nin ABD'nin Chicago ve Washington kentlerinden kalkan ilk tarifeli uçakları, bu sabah İstanbul'a ulaştı.

    İlk olarak 276 yolcusuyla THY’nin Chicago'dan kalkan TK6 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi uçağı saat 08.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Daha sonda saat 09.15'te THY'nin TK8 sefer sayılı Washington uçağı 279 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na geldi.

    İnişlerin ardından terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptı.

    'Geldiğim için çok mutluyum'

    Washington uçağıyla İstanbul'a gelen yolculardan Vedat Sebat, uzun bir bekleyişin ardırdan Türkiye'ye gelebildiğini söyledi. 

    New York'tan dönmek istediğini ancak iki kez uçuşunun ertelendiğini belirten Sebat, "Oradan Washington'a geldim, rahat bir şekilde gelmiş olduk. Yaklaşık bir aydır gelmeyi bekliyordum. Geldiğim için çok mutluyum. Memleketimizi seviyoruz, bir an önce gelip tatil yapmak istiyoruz. Bir de orada çok sıkıldık, virüs tehlikesi her yerde var bir yere çıkamıyoruz. ABD’de durumlar biraz sıkıntılı, insanlar tedirgin. Bir de üzerine bildiğiniz gibi polis olayları oldu" diye konuştu. 

    'Buranın sağlık açısından Amerika'dan daha güvenilir olduğunu düşünüyorum'

    AA'ya konuşan yolculardan Mert Şişli, ABD'de yaşadığını ve iki aydan bu yana Türkiye'ye dönmek istediğini kaydetti. 

    "Çok şükür vatana geldik" diyen Şişli, "Buranın sağlık açısından Amerika'dan daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. New Jersey ve New York çok kötü. Burada çok daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

    Haftada 3 sefer düzenlenecek

    THY, ABD'ye başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamda Chicago ve başkent Washington'a ilk etapta haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyecek. İlerleyen günlerde ise THY’nin ABD'deki farklı şehirlere de tarifeli seferler başlatması bekleniyor.

    Yeni normalleşme adımları kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başlamıştı. Bu kapsamda THY, İstanbul Havalimanı'ndan ilk olarak Almanya, İngiltere ve Hollanda’ya sefer düzenlemişti. THY, dış hat uçuşlarının kademeli olarak arttırılması ile 19 Haziran Cuma günü ilk kez İstanbul Havalimanı'ndan ABD'de Chicago ve Washington olmak üzere iki noktaya tarifeli uçuş başlatmıştı.

    Etiketler:
    İngiltere, Almanya, Hollanda, tarifeli uçuş, pandemi, New York, Washington, Chicago, THY, Koronavirüs, İstanbul, ABD
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