HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat gözaltına alındı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yaptı.
Ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)