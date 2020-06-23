Baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeye karşı çıkarak Ankara'ya eş zamanlı başlatılan 'Savunma Yürüyüşü' için baro başkanlarına izin çıktı. Baro başkanları yürümeye başladı.

Eylem yapan baro başkanlarına Ankara izni https://t.co/1I5pqKfjv3 pic.twitter.com/zLSPgjxg9m — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 23, 2020

​50'nin üzerinde baro başkanı ve çok sayıda avukat dün Ankara'ya ulaşmış ancak şehre girmelerine polis tarafından izin verilmemişti. Avukatlarla emniyet güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Bunun üzerine oturma eylemi başlatan baro başkanları geceyi de şehir girişinde geçirmişlerdi.