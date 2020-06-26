Akkuyu Nükleer AŞ: İkinci ünitenin yapımına başlandı

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Sputnik’e açıklamasında, santralin birinci ve ikinci ünitelerinde aynı anda yapım ve montaj çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, "İkinci ünitede, reaktör dairesi ve makine dairesi olmak üzere her iki dairenin temelini betonlama çalışmaları tamamlamak üzere" dedi.

Yapımı 2018’de başlayan birinci ünitede 'türbin dairesinin temelini betonlara çalışmalarının bittiğini, karot tutucunun yerleştirildiğini, şimdi de koruma binasındaki iç koruma kılıfının ikinci katmanın montajı için hazırlıkların yapıldığını' anlatan Zoteeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın planlarında, dış duvarların yapımını 26. işarete kadar tamamlamak. Ardından reaktör soğutma borusunda kaynak çalışmalarına geçmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda, yapım ve montaj üssü, yakıt deposu, tüneller ve diğer çok sayıda yardımcı tesis üzerinde çalışmalar devam ediyor."

Zoteeva, santralin üçüncü ünitesinde de plana uygun olarak delme ve patlatma çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Akkuyu NGS'nin kurulumuna ilişkin hükümetler arası anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı.

İlk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atılan santral, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak.