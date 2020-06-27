Maçoğlu’nun eşi ve kızının da Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun eşi ve kızının da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Maçoğlu’nun ise koronavirüs tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’nun eşi Gülistan ile kızı Ezgi İmran’ın da yapılan testlerinin pozitif çıktığı ancak genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

22 Haziran tarihinde boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürdürülecek

Tunceli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, Maçoğlu’nun tedavisine evde devam edileceğini açıkladı. Dr. Özdemir, şu açıklamayı yaptı:

“22 Haziran 2020 tarihinde hastanemize başvuran Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu’nun tedavisi hastanemizde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tamamlamış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir. Pandemi süresince vatandaşlarımızın maskesiz sokağa çıkmamasını ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum göstermelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz”

© İHA / ERCAN TOPAÇ-AW053150 Maçoğlu’nun eşi ve kızının da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, Maçoğlu, Twitter hesabından da sağlığıyla ilgili son duruma ilişkin yaptığı paylaşımda "Şu an kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum. Doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlarımız çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Bütün doktorlara, sağlık emekçilerine burada tedavi gören hastalara gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Merhaba dostlar, şuan kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum. Doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlarımız çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Bütün doktorlara, sağlık emekçilerine burada tedavi gören hastalara gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) June 27, 2020

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