Samsun Baro Başkanı Gürbüz istifa etti

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, AK Parti tarafından Meclis'e sunulan 'çoklu baro' teklifini protesto etmek için istifa etti. Gürbüz, "Bu görevi sürdürmeyeceğim. Hem bugün içinde bulunduğumuz şartlara tepki olarak, hem de geçtiğimiz 15 gün içinde yaşadıklarımdan dolayı istifa etmek istiyorum" dedi.

Gürbüz, baroların seçim sistemi ve faaliyetlerine ilişkin TBMM'ye getirilen yasa değişikliği teklifini protesto etmek için görevinden istifa etti.

İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, çoklu baro yasa teklifine karşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakkınızı helal edin, ben an itibariyle Samsun Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Bu görevi sürdürmeyeceğim. Hem bugün içinde bulunduğumuz şartlara tepki olarak hem de geçtiğimiz 15 gün içinde yaşadıklarımdan dolayı istifa etmek istiyorum"