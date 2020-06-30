Prof. Dr. Haluk Savaş yaşamını yitirdi

Birgün'ün haberine göre, KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Savaş hayatını kaybetti. Prof. Dr. Haluk Savaş, Gaziantep Üniversitesi’nde öğretim görevlisiyken 2016 yılında KHK’yle ihraç edilmişti.

Daha sonra cezaevine giren Savaş’a burada kanser teşhisi konuldu. Ameliyat olan Haluk Savaş, daha sonra yurt dışında tedavi edilmek istendi ancak ülkeden çıkışına izin verilmedi.

Bunun üzerine adına kampanyalar başlatılan Savaş’ın yurt dışına çıkışına izin verildi.

Prof. Dr. Haluk Savaş'ın yaşamını yitirdiğini Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran HDP Milletvekili ve hak savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Prof. Dr. Haluk Savaş hocamız hakka yürüdü. KHK ihraç sonrası cezaevinde kanser oldu, ameliyatına dahi engel olmaya çalıştılar, yılmadı, mücadele etti, pasaport engelini aştı, hepimize moral dağıttı Allah rahmet eylesin Hakkımız sana helal değerli hocam" ifadeleri kullandı.