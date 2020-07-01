Kılıçdaroğlu ve Buldan, Erdoğan'a çağrı yapan Akşener'e yazdı: 'Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdooğan'a yönelik olarak "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tweet attı.

"Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk 😞" https://t.co/8OD3iW08el — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) July 1, 2020

Kılıçdaroğlu, esprili bir dille "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" ifadesiyle Akşener'i 'uyarırken', Buldan da kendilerinin La Casa De Papel'in yeni sezonunu beklediklerini söyledi. Buldan, paylaşımına üzgün emoji de ekledi.

Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir:) https://t.co/ImvTTKb9Mv — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 1, 2020

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YouTube, Netflix gibi platformlar için "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" demişti.