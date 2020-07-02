Bekçilerin darp ettiği 2 kardeşe hapis cezası

İnşaat işçisi kardeşler M.A. ve İ.A., mahalle bekçileri tarafından darp edildi. İki kardeş olayı yargıya taşıdı ancak mahkeme ikisine de hapis cezası verdi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde çalışan inşaat işçisi M.A. ve İ.A. kardeşler iş çıkışı evin yolunu tuttu. Ancak yolları mahalle bekçileri tarafından kesildi.

Kimlikleri alınan iki kardeş bir süre bekletildikten sonra kimliklerini geri istedi ancak kardeşlerin anlatımına göre ikisi de kötü muameleye maruz kalarak darp edildi.

Bekçiler, kardeşleri darp ettikten sonra ‘Görev yaptırmamak için direnme’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Haklarında suç duyurusunda bulunulan iki kardeş darp raporu alarak mahkemeye sundu. Ancak mahkeme ikisine de hapis cezası verdi.

Önce darp sonra suç duyurusu

Olayla ilgili yapılan suç duyurusundaki ifadelerinde iki kardeş bir aracın bagajına konulduklarını, üstlerine yedek lastik ve trafik dubası atıldığını belirtti. Ayrıca ağız ve burunlarından kan gelene kadar araçta darp edildiklerini, fotoğrafları çekilerek kendileriyle dalga geçildiğini de ifade etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde iki kardeş burunlardan kan gelmesi üzerine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada rapor alan kardeşler tekrar karakola götürüldü. Bekçiler, M.A. ve İ.A. hakkında ‘görevli memura görevini yaptırmamak için direnme’ iddiasıyla tutanak tutuldu.

Darp edilen inşaat işçisi M.A., olayı şöyle anlattı: "Neden bizi bu kadar bekletiyorsunuz diye sorduğumda boğazıma yapıştılar. Bizi aracın arkasına attılar. Üzerimize yedek lastik koydular… Bizi kapalı bir alana götürdüler. Burnumdan kan gelene kadar dövdüler…”

İki kardeş bu şekilde darp edilmenin hukuka aykırı olduğunu, bekçilerin o dönem GBT kontrollerini de yasalara uygun yapmadıklarını söyledi.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi olayla ilgili kararını geçen hafta açıkladı. Mahkeme, iki kardeşe, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan beraat verilmesini kararlaştırdı. Ancak ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan M.A. ve İ.A.’ya önce 8 ay hapis cezası verdi. Daha sonra iyi hal durumlarını göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.