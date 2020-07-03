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    Türkiye'de koronavirüs, Maske

    Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir

    © DHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1225)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007031042378693-uzmanlar-boyle-giderse-eski-tedbirler-geri-gelir/

    Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi üzerine yaşanan sosyal emsafe ihlalerine ilişkin konuşan uzmanlar, “Müzikten duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Böyle giderse eski tedbirler geri gelir” uyarısında bulundu.

    İstanbul’da önceki gün askere uğurlama töreninde toplanan yüzlerce kişi, ne maske kuralına ne de sosyal mesafe kuralına uydu.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında askere uğurlama törenleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 21 Mart’ta geçici olarak yasaklanmıştı. Ancak yasağa rağmen ülkenin birçok şehrinden askere uğurlama törenleri gelince bu kez bakanlık 81 ilin valiliklerine yazı gönderdi. Yazıda, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle toplu askere uğurlama konusunda tedbir alınmasını, yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi. Ancak yasak ve cezaya rağmen herhangi bir önlem alınmadan askere uğurlama törenleri devam ediyor. Son görüntüler de İstanbul Zeytinburnu’ndan geldi.

    Önceki gece yüzlerce kişi önce sokağı trafiğe kapattı. Ardından maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak el ele halay çekti. Çevredeki vatandaşların aradığı polis, 20 dakika sonra olay yerine geldi. Ancak sadece uyarı yaptı. Ardından, kalabalık tekrar müziğin sesini açarak uğurlama törenine devam etti.

    Hürriyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre, görüntüleri değerlendiren uzmanlar ise bunun büyük bir sorumsuzluk olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu.

    ‘Eski tedbirlere döneriz’

    Prof. Dr. Levent Yamanel (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi): 

    “Görüntülerde yeni normalin alışmamız gereken 3-4 kuralı da ihlal edilmiş. Hem kalabalık oluşturulmuş hem maske takılmamış, sosyal mesafeye uyulmamış ve ellerde temas halinde. Yeni normale alışamadığımızı gösteren görüntüler. Orada bir tane vaka olsa ortamdaki yüze yakın kişi de enfekte olur. Böyle şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Yeni normale alışamazsak çok daha yüksek sayılar görürüz. Eskiye döner, eski tedbirleri almak zorunda kalırız. Mesela düğün salonları açılıyor. Düğünlerde de bu tip görüntüler olursa yayılım hızı artar. Eğer tedbirlere uymazsak hem normalleşmemiz gecikir hem de pandemi ile mücadelemiz sonuca varmaz ve pandemi süreci uzar.”

    'Duyarsızlık ve bencillik'

    Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi): 

    “Ortadaki görüntüler her şeyi anlatmaya yetiyor. Bunlar ayıp, duyarsızlık ve bencillikten başka bir şey değil. Oradakiler sadece kendilerinin değil, başka insanların da hayatını tehlikeye atıyor. Toplum olarak birbirimizin hakkına riayet etmeliyiz. Dolayısıyla başkasının hakkında riayet edilmediği ortada.”

    'Bağırmalar riski artırıyor'

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı): 

    “Bu sayıları azaltmak istiyorsak bir şekilde kalabalıklaşmanın ve sosyal mesafenin bozulmasının önüne geçmeliyiz. Bunun için kalabalık toplanmalara sayı sınırı konulmalı. Bir asker uğurlama törenine sınır koymamız gerekir. Çünkü büyük sayılar büyük toplanmalardan çıkıyor. Diyarbakır’da bir taziye evinden 200 vaka, Kars’ta bir nişan yemeğinden 100 vaka, bir asker uğurlama töreninden 58 vaka çıktı. Askere uğurlanma törenlerinin bir diğer tehlikesi de yüksek sesle konuşma. Oradaki insanların müzik sesinden birbirlerine duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Düğün salonları, tiyatrolar ve sinemalar da açıldı. Ancak riskleri farklı. Sinema ve tiyatroda insanlar konuşmadan ve bağırmadan oturuyor. Düğün ve nişan salonlarında ise insanlar birbirleriyle konuşuyor, bağırıyor ve şarkı söylüyorlar dolayısıyla risk çok daha yüksek.”
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1225)
    Etiketler:
    Mehmet Ceyhan, İlhami Çelik, Levent Yamanel, Koronavirüs Bilim Kurulu, Uyarı, uzman, Türkiye, Kovid-19, Koronavirüs
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