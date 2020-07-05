Erdoğan: Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan 'Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır" dedi.