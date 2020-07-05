Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan “Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni”ne video konferansla katıldı.
Erdoğan, "Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır" dedi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni”ne video konferansla katılıyor https://t.co/ujxwNWgXGz— AA Canlı (@AACanli) July 5, 2020
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir.
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