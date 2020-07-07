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    İstanbul bina, manzara

    İstanbul için 7.5'lik deprem simülasyonu: En riskli 9 ilçe belirlendi

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007071042401777-istanbul-icin-75lik-deprem-simulasyonu-en-riskli-9-ilce-belirlendi/

    İstanbul’da gece yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki deprem simülasyonuna göre, Avcılar’da 34 bin 935 haneye acil barınma gerekecek. Fatih’teki binaların ise yüzde 72’si hasar görecek.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ve 39 ilçedeki olası deprem kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan 'İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığında' yer alan bilgiler, uzmanlar arasında tartışılırken, riskli mahallelerdeki durum tüm detaylarıyla ortaya konuldu.

    Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul’da gece saatlerinde yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir deprem simülasyonu üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmada, bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgiler yer alırken, yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü’ndeki tablo, ortaya çıkacak vahamete ışık tutuyor.

    35 bin haneye barınma

    Rapora göre, Çınarcık açıklarından Silivri’ye uzanan tek parçalı fay hattı, gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretirse, Avcılar’da en az 465 can kaybına yol açacak.

    İlçeye bağlı Ambarlı Mahallesi’ndeki can kaybının 67, Cihangir Mahallesinde 87, Denizköşkler’de 74 olması beklenen can kaybının, Gümüşpala Mahallesi’nde 63 kişi olacağı tahmin ediliyor. 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre Avcılar’da 239 kişi ağır yara alırken, bin 385’den fazla kişi de hastanede tedavi görmek zorunda kalacak.

    Avcılar’da deprem sonrasında yaklaşık 34 bin 935 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilirken, hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, 104 bin 805 kişinin acil barınma ihtiyacı duyacağı ortaya konuluyor.

    Zeytinburnu da riskli

    Olası büyük depremde en riskli ilçelerden bir olarak gösterilen Zeytinburnu’nda ise 7.5 büyüklüğündeki bir depremde, 668’ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 374 kişinin ağır yaralanacağı, bin 767 kişinin de hastanede tedavi görmek durumunda kalacağına dikkat çekiliyor.

    Mahalle bazında en çok ölümlerin yaşanacağı yerler ise Sümer, Çırpıcı, Nuripaşa, Veliefendi, Telsiz Mahallesi olarak sıralanıyor. Sadece Telsiz Mahallesi’nde 100’ün üstünde vatandaşın hayatını yitireceği, binaların yüzde 40’ının hafif, yüzde 24’ünün orta, yüzde 6’sının ağır ve yüzde 3’ünün de çok ağır hasar göreceği öne sürülüyor. Kitapçıkta, yaklaşık 5 bin 334 binanın da orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilirken, büyük deprem sonrası yaklaşık 93 bin 90 kişinin acil barınma ihtiyacını ortaya çıkacağı vurgulanıyor.

    Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek

    İBB’nin hazırladığı kitapçığa göre gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi durumunda, Fatih ilçesindeki binaların yüzde 36’sının hafif, yüzde 23’ünün orta, yüzde 8’inin ağır ve yüzde 5’inin de çok ağır hasar göreceği ifade ediliyor.

    Simülasyona göre Fatih genelinde bin 484’ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 985 kişinin ağır yaralanacağı ve 3 bin 897 kişinin de hastane şartlarında tedavi göreceği vurgulanıyor. İlçede büyük deprem sonrası 140 bin 352 kişinin acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağına da dikkat çekilirken, Hırka-i Şerif Mahallesi’nde 83, Akşemsettin’de 67, Ayvansaray’da 56, Kocamustafapaşa’da 120, Mevlanakapı’da 84, Şehremeni’de 76, Seyid Ömer’de 91 ve Yedikule Mahallesi’nde ise 118 ölümün gerçekleşeceği aktarılıyor.

    Diğer riskli ilçeler

    İstanbul’da riskli bölgeler olarak görülen diğer ilçelerdeki durum ise sayısal veriler üzerinden şöyle yer alıyor:

    SİLİVRİ

    • Binaların yüzde 24’ü hafif, yüzde 14’ü orta, yüzde 3’ü ağır ve yüzde 1’i çok ağır hasar görecek. İlçede en az 58 vatandaş yaşamını yitirirken, yaklaşık 27 kişi ağır yaralanacak.

    BAKIRKÖY

    • Binaların yüzde 33’ü hafif, yüzde 28’i orta, yüzde 11’i ağır ve yüzde 7’si çok ağır hasar görecek. Ölü sayısının bin 46’dan fazla olacağının altı çiziliyor.

    KÜÇÜKÇEKMECE

    • İlçedeki binaların yüzde 34’ü hafif, yüzde 22’si orta, yüzde 7’si ağır ve yüzde 3’ünün çok ağır hasar görmesi bekleniyor. 12 bin 844 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilirken, 218 bin kişinin barınma ihtiyacı doğacağı, bin 500’den fazla vatandaşın yaşamını yitireceği ifade ediliyor.

    TUZLA

    • İlçedeki binaların ortalama yüzde 5’inin ağır, yüzde 2’sinin çok ağır hasar görmesi beklenirken, yaklaşık 7 bin 126 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor.
    • Tuzla’da ortalama 268 can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 169 kişinin ağır yaralanacağı ve 808 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği raporda dikkat çeken bölümleri oluşturuyor. 64 bin 251 kişinin acil barınma ihtiyacı olması bekleniyor.

    ESENLER

    • Esenler’deki 4 bin 942 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. 93 bin 813 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağına dikkat çekilirken, 638 kişinin vefat edeceği, en çok ölümün ise Nine Hatun Mahallesi’nde yaşanacağı aktarılıyor.

    BEYLİKDÜZÜ

    • İlçe genelinde 527’den fazla can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 276 kişinin ağır yaralanacağı tahmin edilirken, İSKİ içme suyu şebekesinin 32 noktasında, atık su şebekesinde ise 72 noktada onarım ihtiyacının oluşacağı vurgulanıyor.
    Etiketler:
    risk, Deprem, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB
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