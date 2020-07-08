Pandemi döneminde bisiklete ilgi artınca piyasada ürün kalmadı, fiyatlar katlandı

Pandemi döneminde bisiklete olan ilgi artınca fiyatlar da katlandı. 35 yıldır böyle bir yoğunluk görmediklerini söyleyen bisiklet bayileri, "Önceden karne zamanları yoğunluk yaşardık ama pandemi döneminde 2 ayda yaptığımız satışları daha önce hiç görmemiştik. En yoğun diyebileceğimiz zamanın 4 katı bisiklet sattık" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını insanların yaşam ve tüketim alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdi.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre bu süreçte insanların yoğun olarak rağbet gösterdiği araçlardan biri de bisiklet oldu. Öyle ki tüm dünyada internet üzerinde alışveriş maksadı ile yapılan bisiklet aramaları son 5 yılın zirvesini gördü. Piyasada bisiklet bulmak zorlaştı, fiyatlar da yükselişe geçti.

'Esnaflık tarihimin en yüksek satışını bu 2 ayda yaptım'

Bisiklet piyasasının merkezi haline gelen Unkapanı'ndaki Bisikletçiler Çarşısı'nda 35 yıldır esnaflık ve ünlü markaların bayiliğini yapan Doğan Kılıç, artan ilgiyi şu sözlerle anlattı:

"Esnaflık tarihimin en yüksek satışını bu 2 ayda yaptım. Bizim yılardır en yoğun günlerimiz karne zamanları olurdu. Ama bu salgın başladıktan sonra büyük bir hareketlilik yaşamaya başladık. Tarif etmek zor ama dükkanların önüne park eden arabalar burada yolu kapatıyordu. Geçen haftaya kadar dükkanda adım atacak yer yoktu."

Talebe bağlı olarak bisiklet fiyatlarının arttığını söyleyen Kılıç, "Bu çarşıda fiyatlar her ocak ayında markalar tarafından belirlenir ve onların verdiği fiyatın üzerine kimse çıkmaz. Buradaki artış yüzde 10’u geçmedi ancak büyük spor mağazaları fiyatları neredeyse ikiye katladı. O mağazalardan bisikleti alıp bize montaj için getiren vatandaşlar aynı bisikleti bin lira ucuz görünce pişman oluyor. Vatandaşlar bazı fırsatçılara karşı dikkatli olmalı. İyice araştırmadan bisiklet almasınlar” diye konuştu.

Artış yüzde 80'i buluyor

Bisiklet fiyatlarında geçen yıla göre büyük bir artış gözlemleniyor. Bu model ve markalarda farklılıklar gösterse de yüzde 20 ile yüzde 80’e varan artışlar var. Çocuk bisikletlerinde fiyatlar 400 lira ila 800 lira arasında değişirken, yetişkinlerde 4 bin liraya kadar çıkıyor. Değişik özelliklere sahip bisikletlerde fiyatlar 40-50 bin liraya kadar yükseliyor. Spor ve kamp malzemeleri satan büyük mağazalarda fiyatlar bayilere göre yüzde 30 pahalı.

Pandemi hesapları değiştirdi

Çarşı esnafına göre piyasada bisiklet bulunmamasının en büyük nedeni satış yapamama korkusuyla yurtdışına gönderilen bisikletler. Esnaf, “Pandemi başladığında ilk etapta Anadolu’daki çok sayıda bayi siparişlerini azalttı. O dönemde Avrupa’dan güçlü talep devam ediyordu ve bu bisikletler Avrupa’ya gönderildi. Daha sonra içeride yoğun bir talep olunca buna cevap vermekte zorlandılar” sözleriyle durumu özetledi.

'En fazla satış yaptığımız zamanın da 4 kat fazlasını gerçekleştirdik'

Kendilerine bisiklet almak için gelen müşterilerin ilk neden olarak toplu taşımayı söylediğini belirten Doğan Kılıç, "Bisiklet önceden karne hediyesiydi. Sadece çocuklara alınırdı. Salgınla beraber insanlar artık bisikleti bir ulaşım aracı olarak görmeye başladı. Özellikle sahil bandına yakın, düzlüğün ve parkların fazla olduğu ve sitelerin yoğunlaştığı bölgelerde çok daha fazla kullanım var. Ulaşım ihtiyacının yanı sıra artık kadınlardan da fazla talep geliyor. Spor için tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

Yine çarşıda yıllardır esnaflık yapan ve ilk defa piyasada bisiklet bulmakta güçlük çektiklerini aktaran Caner Doğan ise şunları söyledi: “Ailem 25 yıldır bu çarşıda. Daha önce bunun bir benzerini yaşamadık. En fazla satış yaptığımız zamanın da 4 kat fazlasını gerçekleştirdik. Vatandaşların talebine yetişemiyoruz. Piyasada bisiklet kalmadı. En fazla satışı orta segmentteki gruplarda yaşadık. Genellikle 2 bin lira bandında yoğunlaştı.”