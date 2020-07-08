Genelkurmay başkanları Gerasimov ve Güler, Suriye ve Libya’yı konuştu

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye ve Libya’yı konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Gerasimov ve Güler arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Taraflar Suriye ve Libya’daki durumun yanı sıra iki ülkenin askeri kurumları arasındaki işbirliği ile ilgili konuları ele aldı.