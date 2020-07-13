Velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Özel Maarif Mozaik Okulları'na eğitim ve öğretimin yeni döneminde yaklaşık 600 öğrenci kayıt yaptırdı.

DHA'nın aktardığına göre, çocukların kaydını yaptıran veliler, bir süre sonra okulun binasına mülk sahibi tarafından haciz işleminin başlatıldığı, tüm taşınmazlara el konulacağı ve okulda görev yapan öğretmenlerin de 4 aylık maaşının ödenmediğini öğrendiler.

Olayın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda veli, okul önünde toplanarak kayıt parasının iadesini talep etti. Okul yöneticileri ise bu talebe yanıt vermeyince veliler Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda okul yöneticisi Haşim Merdoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Merdoğlu, İstanbul ve Diyarbakır emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından Merdoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.