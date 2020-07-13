Çoklu baro için dört isim başvurusu

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, baroların itirazlarına rağmen yasalaşan çoklu baro uygulamas için 4 isim başvurusu yapıldığını belirterek, "'Adalet ve Devlet Barosu', 'Halk Barosu', 'Ankara Hak ve Adalet Barosu', 'Başkent Barosu' isimleriyle başvuru yapıldı" dedi.

Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere 80 il barosunun itirazlarına rağmen yasalaşan 'Çoklu baro' içeren yasa değişikliği için isim başvuruları yapılmaya başlandı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, çoklu baroya ilişkin 'Adalet ve Devlet Barosu', 'Halk Barosu', 'Ankara Hak ve Adalet Barosu’ ve ‘Başkent Barosu’ isimleriyle başvuru yapıldığını söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Antmen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "Şu ana kadar isim hakkı için başvuruda bulunulan baro isimleri. Yargı ve hukuk parçalandı; avukatlar arasında ayrımcılık ve fişleme başlayacak. Hakimler baro isimlerine göre karar verecek" ifadelerine yer verdi.

Adalet ve Devlet Barosu, Halk Barosu, Ankara Hak ve Adalet Barosu, Başkent Barosu...



Şu ana kadar isim hakkı için başvuruda bulunulan baro isimleri. Yargı ve hukuk parçalandı; avukatlar arasında ayrımcılık ve fişleme başlayacak. Hakimler baro isimlerine göre karar verecek. pic.twitter.com/4G37SGmEGz — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) July 13, 2020

​Ancak TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP oyları ile kabul edilen kanuna göre mevcut barolar bir numaralı baro olarak adlandırılacak, yeni kurulacak barolar ise tüzel kişilik kazanma tarihlerine göre kuruldukları ilin adına göre numaralandırılacak.