'Man Adası' davasında Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi

Yeniden görülen 'Man Adası' davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi

İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Man Adası belgelerine ilişkin sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine 3 ayrı davada toplam 694 bin lira tazminat ödemeye mahkum eden yerel mahkeme kararını bozmuştu.

İstinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden görülen Man Adası davasında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak bahsedilen Man Adası'ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.