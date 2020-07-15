Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümüyle ilgili mesajında, "FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız" ifadesini kullandı.

Meclis'teki 15 Temmuz anma etkinliğine katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız" dedi.

#15Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 15, 2020

​Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiğini öne sürmüştü.