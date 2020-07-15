CHP Grup Başkanvekili Altay: Çoklu baro kanununun iptali için yarın AYM'den randevu isteyeceğiz

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
CHP, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce açıklandığı gibi, iptali istemiyle AYM'ye başvuru yapacak.
Basın toplantısı gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununa ilişkin, "Yarın AYM'den öğlen saatlerinde randevu isteyeceğiz, iptali istemi ile başvuru yapacağım" ifadelerini kullandı.
Grup Başkanvekilimiz Engin Altay basın toplantısı gerçekleştiriyor https://t.co/OJAD8H7Ary— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 15, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)