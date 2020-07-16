İBB Meclisi karar aldı: Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli korunacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Sarayburnu'nda bulunan 3 Ekim 1926'da Avusturyalı heykeltraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ilk Atatürk anıt heykelinin 'arkeolojik-tarihi sanat değeri olan anıt eser' olarak tescillenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İBB Meclisi toplantısında önceki gün Sarayburnu'ndaki Atatürk anıtının durumuna ilişkin teklif gündeme geldi.

Teklifte, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 2018 tarihli kararı ile anıtın 'korunması gerekli, tescilli arkeolojik-tarihi sanat değeri olan anıt eser yapı' olarak tescil edildiği anımsatıldı.

Anıtın tescilinin planlara işlenmesine ilişkin Fatih Belediye Meclisi’nin 5 Eylül 2019’da karar aldığı anımsatılan teklifte anıtın yer aldığı parselin imar planlarındaki 'parklar ve dinlenme alanI' fonksiyonuna, kurul kararı doğrultusunda tescil taraması eklenmesi istendi.

Karar oybirliği ile kabul edildi. İBB ve Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Kazım Akşahin karar için tüm meclise teşekkür etti.