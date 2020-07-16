Vakıfbank'tan 'İBB'ye haciz' açıklaması

Vakıfbank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alacaklı bir firma tarafından haczedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kanunen yetkili icra dairelerinin açık ve kesin talimatlarına göre işlem yapmak zorunda olan bankamız aleyhinde asılsız açıklama yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje paralarını haciz kararı aldıran şirketin hesabına aktardığı gerekçesiyle Vakıfbank hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan İmamoğlu, İBB'nin metro inşaatı için Avrupa'dan aldığı kredi parasının banka hesabına yattığı gün dövizin bozdurularak şirketin hesabına aktarıldığını söyledi.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, İBB'nin alacaklı bir firma tarafından haczedilmesiyle ilgili açıklama yapan Vakıfbank, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarının alacaklı bir firma tarafından haczedilmesi sonrasında Bankamız ve yöneticileri hakkında yapılan açıklamalar ve bu konuda bazı basın kuruluşlarında çıkan haberler ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. İlgili mevzuat gereğince, bir malın/paranın haczedilemez olup olmadığına karar vermek icra dairelerinin görev ve yetkisindedir. İcra daireleri tarafından borçlu belediyelerle ilgili olarak üçüncü kişi konumunda bulunan bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde bankalar tarafından yapılacak işlem, borçlu belediyenin banka nezdindeki hesaplarında bulunan paralardan borca yetecek kadarını haczetmek ve icra dairesince talep edildiğinde hacizli paraları icra dosyasına göndermekten ibarettir.

Üçüncü kişi konumundaki bankaların, icra daireleri tarafından alınan haciz ve hacizli paranın gönderilmesi kararlarını uygulamamak gibi bir yetki ve inisiyatifleri bulunmamaktadır. Haczine karar verilen hesaplara ilişkin haczedilmezlik iddiaları için borçlu belediye tarafından ilgili icra dairesine ve görevli mahkemelere müracaat edilmesi gerekir. Kanunen yetkili icra dairelerinin açık ve kesin talimatlarına göre işlem yapmak zorunda olan Bankamız aleyhinde asılsız açıklama yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır."