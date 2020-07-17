Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 61 personele Kovid-19 takibi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 61 personele koronavirüs takibi başlatıldı. Belediyenin Basın Yayın Genel Koordinatörü Gültekin, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Kovid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 61 oldu. Belediyemiz tüm önlemleri almaya devam etmektedir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ABB'de görevli Kovid-19 tanısı konan personel sayısının 61'e yükseldiğini açıkladı.

Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Kovid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 61 oldu. Belediyemiz tüm önlemleri almaya devam etmektedir. Personelimizin ve vatandaşlarımızın da maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.