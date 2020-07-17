Sağlık Bakanı Koca: Risk analistleri aranıyor

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca mesajında, "Risk analistleri aranıyor: Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? Kovid-19'a karşı birer risk analisti olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

RİSK ANALİSTLERİ ARANIYOR: Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? COVID-19’A KARŞI birer risk analisti olmalıyız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020

​Öte yandan Koca, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 3 hastayla konuştuğunu belirterek, "Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" dedi.