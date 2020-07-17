İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım hakkı veren teklif İBB Meclisi'nde kabul edildi.

İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım hakkı önerimiz İBB Meclisi’nden geçtiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu, "Bir vaadimiz daha hayata geçti. Seçim vaadimiz olan 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım hakkı önerimiz İBB Meclisi’nden geçti. Annelere ve çocuklara daha güzel bir İstanbul sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir vaadimiz daha hayata geçti.



Seçim vaadimiz olan 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım hakkı önerimiz İBB Meclisi’nden geçti. Annelere ve çocuklara daha güzel bir İstanbul sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 17, 2020

​İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı vermek üzere hazırladığı teklif, 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme gelmişti.

AK Parti ve MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde Sayıştay'dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu.

Bunun üzerine İBB yönetimi Sayıştay Başkanlığına yazı göndermiş, Sayıştay'dan gelen görüş yazısında kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevlerinin bulunmadığı, bu konuda görüş verilemeyeceği bildirilmişti.