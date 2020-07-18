Dr. İbrahim Örnek koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına Doktor İbrahim Örnek de eklendi.

Nisan ayında koronavirüse yakalanan ve iki aydan fazla yoğun bakımda kalan Örnek, iki hafta önce durumu iyiye gitmeye başlayınca, normal servise çıkarıldı. Serviste bir hafta kalabilen Örnek'in durumu yeniden ağırlaştı ve tekrardan yoğun bakıma alındı. Örnek denenen tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Örnek'in ölüm haberini Twitter'dan duyuran İstanbul Tabip Odası, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunlarından, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı meslektaşımız Dr. İbrahim Örnek’i Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Covid-19 nedeniyle bugüne kadar İstanbul’da 15, Türkiye’den 25 hekim hayatını kaybetti. Onlar ‘başarı hikayesi’ anlatadursun, biz ÖLÜYORUZ. Normalleşme süreci de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dr. İbrahim Örnek COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz!https://t.co/IptwPNKBvS pic.twitter.com/fSrxFCdgPH — İstanbul Tabip Odası (@istabip) July 18, 2020

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