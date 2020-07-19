Van'da ölü sayısı 56'ya yükseldi

Van Gölü'nde 27 Haziran'da batan teknedeki göçmenlerden iki kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 56'ya yükseldi.

Van Gölü'nde batan ve yaklaşık yüz sığınmacının bulunduğu belirtilen tekneden 2 sığınmacının cenazesine daha ulaşıldı. Böylece gölden çıkarılan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

Cesetler, Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gevaş'ın Altınsaç mahallesinde 27 Haziran’da tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş’tan haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında, aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.