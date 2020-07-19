Ulaştırma Bakanlığı: İran ve Afganistan'a uçuşlar durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu.