Bağcılar'da polis memuru Erhan Gökteke'yi öldüren 4 zanlı tutuklandı

Bağcılar'daki saldırıya ilişkin Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğündeki 3 şüpheli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki Serdar B. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, ifadesini aldığı Serdar B.'yi "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B. de Çocuk Suçları Bürosu Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 19 yaşındaki Serdar B'nin "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan, 18 yaşından küçük diğer 3 şüphelinin ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erhan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.

Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda Serdar B. ile 18 yaşından küçük O.I. ve K.A. gözaltına alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu.

Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.