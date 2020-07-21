Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'yı savunmak için açılan hesaba suç duyurusu

5 gün önce Muğla'da kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin'in bugün ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Katilin Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı olduğu ortaya çıktı.

Gültekin'i öldüren katil Cemal Metin Avcı için sosyal medya uygulaması Instagram'da 'Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir' adlı sayfa açılması büyük tepki çekti. Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Muğla Kadın Kolları, hesabı açanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

© Fotoğraf : Instagram Instagram'da açılan 'Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir' adlı sayfa

CHP'li kadınların yaptıkları yazılı açıklamada "Muğla CHP İl Kadın kolları olarak ilimizde vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin’in derin üzüntüsü içerisindeyken bir de bu vahşi cinayeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven paylaşımları görmek canımızı çok ama çok yakmıştır. Suçlular kadar suçu övenler de hatalıdır. Biz bu durumu asla kabul etmiyoruz. Pınar Gültekin cinayetini meşrulaştıran paylaşımlar yapan “Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir” adlı instagram hesabının yöneticileri hakkında Suçu ve Suçluyu Övme Suçu (TCK 215) kapsamında soruşturma açılması için avukatımız Pınar Alpay Tozun aracılığı ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyururuz” denildi.