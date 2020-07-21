Erzurum'da sokak ortasında bir kadını darp eden kişi serbest bırakıldı

Erzurum'da, sokak ortasında, Kübra T.'yi darp eden ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan Volkan B., sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek, salıverildi.

Erzurum'da, 19 Temmuz günü sokak ortasında, dini nikahlı eşi Kübra T.'yi (23), darp eden Volkan B. (40), görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alındı.

Volkan B., daha sonra sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek salıverildi.

DHA'nın haberine göre, şikayetçi olmayan Kübra T.'nin ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olay günü hastaneye kontrole giden Kübra T.'nin ifadesinde, "Volkan'ı kızdırmak için bebeği aldırdığımı söyledim ama aldırmadım. O da sinirlendi. Şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medyadaki görüntülerde Volkan B.'nin Kübra T.'ye "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra boğazını sıktığı ve karnına yumruk atarak darp etmeyi sürdürdüğü görülüyordu.

Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir kadının “Polisi arıyoruz, sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" laflarını umursamayan Volkan B., “Ara sana ne” diye cevap verdikten sonra kadını yerden kaldırdı.